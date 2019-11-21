Рекордне перевищення швидкості на Столичному шосе залишиться безкарним

На запитання кореспондента, чи можна притягнути до відповідальності автомобіліста конкретно у цьому випадку, у поліції повідомили, що ні, адже фіксація здійснювалась в автоматичному, а не ручному режимі.

“Питання з точки зору законодавства. У нас стоять камери, які будуть тільки колись фіксувати в автоматичному фото та відео режимі. На даний момент часу, ми не можемо притягнути за цим показником (автоматичним) водія до відповідальності. Це може бути як один із доказів, але прилад має бути сертифікованим. Тут є така невідповідність”, — розповіли у патрульній поліції.

Так, на даний момент, патрульні вимірюють швидкісний режим приладом TruCam у ручному режимі.

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“Тобто стоїть патрульний: тримає прилад і вимірює швидкість. Прилади сертифіковані та перевірені — відповідають усім вимогам законодавства. І ми можемо на підставі цього вимірювального пристрою притягнути до відповідальності правопорушника, який не дотримується швидкісного режиму руху. Та система, про яку ви говорите (що зафіксувала 288 км/г) — це у майбутньому, з автоматичною фіксацією, і коли вона буде введена на законодавчому рівні”, — додали у прес-службі.

Зазначається, що зараз в Україні не працює автоматична фото- та відео фіксація правопорушень. Проте патрульна поліція зараз знаходиться на тестуванні системи (автоматичної).

“До кінця року ми плануємо робити впевнені кроки стосовно її запуску, але це тільки плани”, — повідомили у поліції.

На запитання кореспондента УНН, якби саме патрульні зафіксувала швидкісне порушення цієї машини, чи могли б правопорушника притягнути до відповідальності, у поліції відповіли ствердно.

“Звісно, якби там стояв патрульний поліцейський... Вони також стоять на Столичному шосе, проте вони змінюють напрямки патрулювання у відповідності до тих вулиць, де ми можемо його здійснювати”, — пояснили у патрульній.

Нагадаємо, у Києві електронна система TruSign зафіксувала автомобіль, що проїхав Столичним шосе на швидкості 288 км/год.

На цьому ж шосе зафіксували автомобіль на швидкості 222 км/год.

Як раніше повідомляв УНН, з жовтня минулого року патрульна поліція почала використовувати пристрої для вимірювання швидкості TruCam.

Штраф за перевищення швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км / год становить 255 гривень, а більш ніж на 50 км/год — 510 гривень.