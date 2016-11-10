Реконструкцію головного стадіону Рівного перенесли
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Оновлення стадіону "Авангард" розпочнеться вже наступного року. Проект реконструкції арени завершать до кінця лютого 2017 року, повідомила УНН прес-служба футбольного клубу Рівного "Верес".
З розробником проекту - львівською компанією - зустрівся міський голова Рівного Володимир Хомко та представники клубу.
Сторони погодили зміни, зокрема збільшення з шести до восьми бігових доріжок, чого попросили легкоатлети.
"Ми обговорили збільшення кількості бігових доріжок, систему опалення приміщень стадіону та підігріву футбольного поля, а також зміщення графіку завершення проектних робіт. Термін здачі проекту у зв’язку із внесеними змінами зсунувся на два місяці. Ми мали завершити усе до кінця грудня. Завершимо до кінця лютого", - зазначив головний архітектор проектної компанії Олексій Олексюк.
Як повідомляв УНН, реконструкцію стадіону "Авангард" мали розпочати наприкінці цього року. Нова арена, кошти на яку виділять з міського бюджету, вміщуватиме 18 тисяч глядачів.