Реконструкцию главного стадиона Ровно перенесли

С разработчиком проекта - львовской компанией - встретился городской голова Ровно Владимир Хомко и представители клуба.

Стороны согласовали изменения, в частности увеличение с шести до восьми беговых дорожек, что попросили легкоатлеты.

"Мы обсудили увеличение количества беговых дорожек, систему отопления помещений стадиона и подогрева футбольного поля, а также смещение графика завершения проектных работ. Срок сдачи проекта в связи с внесенными изменениями сдвинулся на два месяца. Мы должны были завершить все до конца декабря. Завершим до конца февраля", - отметил главный архитектор проектной компании Алексей Олексюк.

Как сообщал УНН, реконструкцию стадиона "Авангард" должны были начать в конце этого года. Новая арена, средства на которую выделят из городского бюджета, будет вмещать 18 000 зрителей.