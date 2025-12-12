Реформа пільг з оплати проїзду: що пропонують змінити у законодавстві

$42.270.01
49.520.30
ukenru
13:33 • 7384 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09 • 13729 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 17030 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
11:47 • 29014 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 24372 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 21681 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 21881 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 23550 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 29029 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 41101 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
91%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Адміністрація Трампа створює коаліцію для протидії Китаю у сфері рідкісноземів та технологій - Politico12 грудня, 09:01 • 20528 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 15822 перегляди
Бої за Куп'янськ: Сили оборони підтвердили блокування росіян у місті11:30 • 12925 перегляди
рф атакувала ударними БпЛА спортшколу в Шостці під час тренування дітей - ОВА12:07 • 19007 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 12742 перегляди
Публікації
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
13:07 • 17030 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 12808 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
11:47 • 29014 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 69284 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 72274 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Олена Шуляк
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Одеса
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 12801 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 15854 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 45987 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 42338 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 47155 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ту-95
Ту-22М
Ту-160

Реформа пільг з оплати проїзду: що пропонують змінити у законодавстві

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Комітет ВР рекомендував ухвалити законопроєкт про зміну системи оплати пільгового проїзду, що передбачає запровадження карток для ветеранів та інших пільговиків. Це має вирішити проблеми обліку пільговиків, прозорості використання коштів та зловживань перевізників.

Реформа пільг з оплати проїзду: що пропонують змінити у законодавстві

Комітет ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував народним депутатам ухвалити у другому читанні законопроєкт, який передбачає змінити систему оплати пільгового проїзду, зокрема запровадженням карток, якими ветеран чи інший пільговик зможе розраховуватися за проїзд у громадському транспорті. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Ради. 

11 грудня 2025 року комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів провів чергове засідання у режимі відеоконференції. При обговоренні положень проекту закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг" (реєстр. №5651-2) комітет прийняв рішення схвалити текст порівняльної таблиці до законопроекту з пропозиціями і поправками народних депутатів України, а також з урахуванням пропозицій народних депутатів - членів комітету, проголосованих на засіданні Комітету, та рекомендував Верховній Раді України прийняти його у другому читанні та в цілому із необхідним техніко-юридичним опрацюванням 

- йдеться в повідомленні. 

Як повідомили в комітеті, метою законопроекту є реформування існуючої системи реалізації пільг з оплати проїзду. Законопроєкт пропонує вирішити низку системних проблем, що існують у сфері пільгових перевезень, зокрема:

  • відсутність точного обліку кількості пільговиків та фактичних обсягів перевезень;
    • непрозорість використання коштів на компенсації перевізникам;
      • зловживання з боку окремих перевізників і порушення прав пільговиків;
        • відсутність правового механізму для надання адресної грошової допомоги на місцевому рівні;
          • конфлікти між перевізниками та пільговими категоріями населення.

            Реалізація права на проїзд на пільгових умовах у пасажирському транспорті здійснюватиметься за наявності квитка, електронного квитка при використанні територіальної автоматизованої системи обліку оплати проїзду, що генерується та/або використовується територіальною автоматизованою системою обліку оплати проїзду, або програмно розрахунковим комплексом під час придбання такого квитка із застосуванням електронного платіжного засобу, емітованого до поточного рахунку зі спеціальним режимом використання, відкритого у банку 

            - зазначили в комітеті. 

            Право на проїзд на пільгових умовах у пасажирському транспорті, реалізовуватиметься за рахунок коштів державного бюджету у порядку та розмірах встановлених Кабміном.

            У разі його ухвалення, проєкт закону має набрати чинності з 1 липня 2028 року, а Кабміну буде доручено протягом дев’яти місяців з дня його опублікування подати законопроєкти, якими передбачити зміни до Бюджетного кодексу України, що дозволить чітко розмежувати джерела фінансування пільг між державним та місцевими бюджетами.

            Доповнення

            Вказаний проєкт закону було ухвалено за основу у червні цього року, а зареєстровано аж у 2021 році. 

            Відповідно до документу, який був ухвалений у першому читанні, передбачається, що право на безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті мають особи за наявності наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує відповідну державну політику", органами місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Кабміном. 

            Тобто, для осіб з інвалідністю електронний квиток буде видаватися Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України, а, наприклад, для учасників бойових дій - Міністерством у справах ветеранів. 

            Пільги надаватимуться у порядку та розмірах визначених Кабміном. 

            Наразі текст порівняльної таблиці до другого читання відсутній на сайті парламенту. 

            Нагадаємо 

            Кабінет міністрів запускає 1,5-річний проєкт щодо надання державної допомоги на навчання дітям деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

            Павло Башинський

            СуспільствоПолітика