Реформа пільг з оплати проїзду: що пропонують змінити у законодавстві
Київ • УНН
Комітет ВР рекомендував ухвалити законопроєкт про зміну системи оплати пільгового проїзду, що передбачає запровадження карток для ветеранів та інших пільговиків. Це має вирішити проблеми обліку пільговиків, прозорості використання коштів та зловживань перевізників.
Комітет ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував народним депутатам ухвалити у другому читанні законопроєкт, який передбачає змінити систему оплати пільгового проїзду, зокрема запровадженням карток, якими ветеран чи інший пільговик зможе розраховуватися за проїзд у громадському транспорті. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Ради.
11 грудня 2025 року комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів провів чергове засідання у режимі відеоконференції. При обговоренні положень проекту закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг" (реєстр. №5651-2) комітет прийняв рішення схвалити текст порівняльної таблиці до законопроекту з пропозиціями і поправками народних депутатів України, а також з урахуванням пропозицій народних депутатів - членів комітету, проголосованих на засіданні Комітету, та рекомендував Верховній Раді України прийняти його у другому читанні та в цілому із необхідним техніко-юридичним опрацюванням
Як повідомили в комітеті, метою законопроекту є реформування існуючої системи реалізації пільг з оплати проїзду. Законопроєкт пропонує вирішити низку системних проблем, що існують у сфері пільгових перевезень, зокрема:
- відсутність точного обліку кількості пільговиків та фактичних обсягів перевезень;
- непрозорість використання коштів на компенсації перевізникам;
- зловживання з боку окремих перевізників і порушення прав пільговиків;
- відсутність правового механізму для надання адресної грошової допомоги на місцевому рівні;
- конфлікти між перевізниками та пільговими категоріями населення.
Реалізація права на проїзд на пільгових умовах у пасажирському транспорті здійснюватиметься за наявності квитка, електронного квитка при використанні територіальної автоматизованої системи обліку оплати проїзду, що генерується та/або використовується територіальною автоматизованою системою обліку оплати проїзду, або програмно розрахунковим комплексом під час придбання такого квитка із застосуванням електронного платіжного засобу, емітованого до поточного рахунку зі спеціальним режимом використання, відкритого у банку
Право на проїзд на пільгових умовах у пасажирському транспорті, реалізовуватиметься за рахунок коштів державного бюджету у порядку та розмірах встановлених Кабміном.
У разі його ухвалення, проєкт закону має набрати чинності з 1 липня 2028 року, а Кабміну буде доручено протягом дев’яти місяців з дня його опублікування подати законопроєкти, якими передбачити зміни до Бюджетного кодексу України, що дозволить чітко розмежувати джерела фінансування пільг між державним та місцевими бюджетами.
Доповнення
Вказаний проєкт закону було ухвалено за основу у червні цього року, а зареєстровано аж у 2021 році.
Відповідно до документу, який був ухвалений у першому читанні, передбачається, що право на безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті мають особи за наявності наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує відповідну державну політику", органами місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Кабміном.
Тобто, для осіб з інвалідністю електронний квиток буде видаватися Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України, а, наприклад, для учасників бойових дій - Міністерством у справах ветеранів.
Пільги надаватимуться у порядку та розмірах визначених Кабміном.
Наразі текст порівняльної таблиці до другого читання відсутній на сайті парламенту.
Нагадаємо
