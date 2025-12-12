Реформа пільг з оплати проїзду: що пропонують змінити у законодавстві

Комітет ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував народним депутатам ухвалити у другому читанні законопроєкт, який передбачає змінити систему оплати пільгового проїзду, зокрема запровадженням карток, якими ветеран чи інший пільговик зможе розраховуватися за проїзд у громадському транспорті. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Ради.

11 грудня 2025 року комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів провів чергове засідання у режимі відеоконференції. При обговоренні положень проекту закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг" (реєстр. №5651-2) комітет прийняв рішення схвалити текст порівняльної таблиці до законопроекту з пропозиціями і поправками народних депутатів України, а також з урахуванням пропозицій народних депутатів - членів комітету, проголосованих на засіданні Комітету, та рекомендував Верховній Раді України прийняти його у другому читанні та в цілому із необхідним техніко-юридичним опрацюванням