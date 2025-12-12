Реформа льгот по оплате проезда: что предлагают изменить в законодательстве

Комитет ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал народным депутатам принять во втором чтении законопроект, предусматривающий изменение системы оплаты льготного проезда, в частности, введением карточек, которыми ветеран или другой льготник сможет рассчитываться за проезд в общественном транспорте. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Рады.

11 декабря 2025 года комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов провел очередное заседание в режиме видеоконференции. При обсуждении положений проекта закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно льгот по оплате проезда и некоторых других льгот" (регистр. №5651-2) комитет принял решение одобрить текст сравнительной таблицы к законопроекту с предложениями и поправками народных депутатов Украины, а также с учетом предложений народных депутатов - членов комитета, проголосованных на заседании Комитета, и рекомендовал Верховной Раде Украины принять его во втором чтении и в целом с необходимой технико-юридической доработкой - говорится в сообщении.

Как сообщили в комитете, целью законопроекта является реформирование существующей системы реализации льгот по оплате проезда. Законопроект предлагает решить ряд системных проблем, существующих в сфере льготных перевозок, в частности:

отсутствие точного учета количества льготников и фактических объемов перевозок;

непрозрачность использования средств на компенсации перевозчикам;

злоупотребления со стороны отдельных перевозчиков и нарушение прав льготников;

отсутствие правового механизма для предоставления адресной денежной помощи на местном уровне;

конфликты между перевозчиками и льготными категориями населения.

Реализация права на проезд на льготных условиях в пассажирском транспорте будет осуществляться при наличии билета, электронного билета при использовании территориальной автоматизированной системы учета оплаты проезда, генерируемого и/или используемого территориальной автоматизированной системой учета оплаты проезда, или программно-расчетным комплексом при приобретении такого билета с применением электронного платежного средства, эмитированного к текущему счету со специальным режимом использования, открытого в банке - отметили в комитете.

Право на проезд на льготных условиях в пассажирском транспорте будет реализовываться за счет средств государственного бюджета в порядке и размерах, установленных Кабмином.

В случае его принятия, проект закона должен вступить в силу с 1 июля 2028 года, а Кабмину будет поручено в течение девяти месяцев со дня его опубликования подать законопроекты, которыми предусмотреть изменения в Бюджетный кодекс Украины, что позволит четко разграничить источники финансирования льгот между государственным и местными бюджетами.

Указанный проект закона был принят за основу в июне этого года, а зарегистрирован аж в 2021 году.

Согласно документу, который был принят в первом чтении, предусматривается, что право на бесплатный проезд в пассажирском городском транспорте имеют лица при наличии удостоверения установленного образца, а в случае введения автоматизированной системы учета оплаты проезда - также электронного билета, который выдается на безвозмездной основе "центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим соответствующую государственную политику", органами местного самоуправления, в порядке, установленном Кабмином.

То есть, для лиц с инвалидностью электронный билет будет выдаваться Министерством социальной политики, семьи и единства Украины, а, например, для участников боевых действий - Министерством по делам ветеранов.

Льготы будут предоставляться в порядке и размерах, определенных Кабмином.

В настоящее время текст сравнительной таблицы ко второму чтению отсутствует на сайте парламента.

