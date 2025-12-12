Реформа льгот по оплате проезда: что предлагают изменить в законодательстве

$42.270.01
49.520.30
ukenru
13:33 • 8776 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09 • 15266 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 18690 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
11:47 • 30686 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 25617 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 22062 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23 • 22296 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 23675 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 29164 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 41373 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
4.9м/с
86%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Администрация Трампа создает коалицию для противодействия Китаю в сфере редкоземов и технологий - Politico12 декабря, 09:01 • 21286 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 16910 просмотра
Бои за Купянск: Силы обороны подтвердили блокирование россиян в городе11:30 • 13654 просмотра
рф атаковала ударными БПЛА спортшколу в Шостке во время тренировки детей - ОВА12:07 • 19766 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 14323 просмотра
публикации
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
13:07 • 18708 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 14339 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
11:47 • 30704 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 69976 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 72938 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Елена Шуляк
Василий Малюк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Одесса
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 14339 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 16918 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 46890 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 42706 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 47516 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ту-95
Туполев Ту-22М
Ту-160

Реформа льгот по оплате проезда: что предлагают изменить в законодательстве

Киев • УНН

 • 976 просмотра

Комитет ВР рекомендовал принять законопроект об изменении системы оплаты льготного проезда, предусматривающий введение карточек для ветеранов и других льготников. Это должно решить проблемы учета льготников, прозрачности использования средств и злоупотреблений перевозчиков.

Реформа льгот по оплате проезда: что предлагают изменить в законодательстве

Комитет ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал народным депутатам принять во втором чтении законопроект, предусматривающий изменение системы оплаты льготного проезда, в частности, введением карточек, которыми ветеран или другой льготник сможет рассчитываться за проезд в общественном транспорте. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Рады.

11 декабря 2025 года комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов провел очередное заседание в режиме видеоконференции. При обсуждении положений проекта закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно льгот по оплате проезда и некоторых других льгот" (регистр. №5651-2) комитет принял решение одобрить текст сравнительной таблицы к законопроекту с предложениями и поправками народных депутатов Украины, а также с учетом предложений народных депутатов - членов комитета, проголосованных на заседании Комитета, и рекомендовал Верховной Раде Украины принять его во втором чтении и в целом с необходимой технико-юридической доработкой

- говорится в сообщении.

Как сообщили в комитете, целью законопроекта является реформирование существующей системы реализации льгот по оплате проезда. Законопроект предлагает решить ряд системных проблем, существующих в сфере льготных перевозок, в частности:

  • отсутствие точного учета количества льготников и фактических объемов перевозок;
    • непрозрачность использования средств на компенсации перевозчикам;
      • злоупотребления со стороны отдельных перевозчиков и нарушение прав льготников;
        • отсутствие правового механизма для предоставления адресной денежной помощи на местном уровне;
          • конфликты между перевозчиками и льготными категориями населения.

            Реализация права на проезд на льготных условиях в пассажирском транспорте будет осуществляться при наличии билета, электронного билета при использовании территориальной автоматизированной системы учета оплаты проезда, генерируемого и/или используемого территориальной автоматизированной системой учета оплаты проезда, или программно-расчетным комплексом при приобретении такого билета с применением электронного платежного средства, эмитированного к текущему счету со специальным режимом использования, открытого в банке

            - отметили в комитете.

            Право на проезд на льготных условиях в пассажирском транспорте будет реализовываться за счет средств государственного бюджета в порядке и размерах, установленных Кабмином.

            В случае его принятия, проект закона должен вступить в силу с 1 июля 2028 года, а Кабмину будет поручено в течение девяти месяцев со дня его опубликования подать законопроекты, которыми предусмотреть изменения в Бюджетный кодекс Украины, что позволит четко разграничить источники финансирования льгот между государственным и местными бюджетами.

            Дополнение

            Указанный проект закона был принят за основу в июне этого года, а зарегистрирован аж в 2021 году.

            Согласно документу, который был принят в первом чтении, предусматривается, что право на бесплатный проезд в пассажирском городском транспорте имеют лица при наличии удостоверения установленного образца, а в случае введения автоматизированной системы учета оплаты проезда - также электронного билета, который выдается на безвозмездной основе "центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим соответствующую государственную политику", органами местного самоуправления, в порядке, установленном Кабмином.

            То есть, для лиц с инвалидностью электронный билет будет выдаваться Министерством социальной политики, семьи и единства Украины, а, например, для участников боевых действий - Министерством по делам ветеранов.

            Льготы будут предоставляться в порядке и размерах, определенных Кабмином.

            В настоящее время текст сравнительной таблицы ко второму чтению отсутствует на сайте парламента.

            Напомним

            Кабинет министров запускает 1,5-летний проект по оказанию государственной помощи на обучение детям некоторых категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

            Павел Башинский

            ОбществоПолитика