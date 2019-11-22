Референдум щодо ринку землі варто очікувати в січні-лютому 2020 року - Корнієнко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Референдум щодо ринку землі варто очікувати приблизно в січні-лютому наступного року. Про це в інтерв’ю “Новое Время” повідомив голова партії, перший заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко, передає УНН.
Відповідаючи на запитання, коли може відбутися референдум щодо ринку землі. Корнієнко відповів: “Спершу треба прийняти пакет законів про народовладдя. Тому, приблизно, січень-лютий наступного року. Тоді плануємо”.
Як повідомлялося раніше в УНН, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія повідомив, що референдум щодо ринку землі швидко очікувати не треба.