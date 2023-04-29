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Речницею України на Євробаченні-2023 стане Zlata Ognevich

Речницею України на Євробаченні-2023 стане Zlata Ognevich

Київ • УНН

 • 953970 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Сьогодні стало відомо, що Zlata Ognevich стане речницею України на Пісенному конкурсі Євробачення-2023. Про це заявила голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська в прямому ефірі національного марафону, передає УНН.

Цитата

"Така важлива місія, як оголошення балів національного журі, цьогоріч покладена на Злату Оґнєвіч, яка свого часу принесла нашій країні високу третю сходинку. Злата вже виконувала цю почесну роль — бути обличчям України — в знаковий для нас 2017-й, коли Євробачення відбувалося в Києві. На жаль, через російське повномасштабне вторгнення цьогоріч ми не можемо прийняти Пісенний конкурс у себе вдома, але попри все — Україна буде наживо в гранд-фіналі шоу в особі нашої речниці. 13 травня в прямому ефірі з самого серця України Злата оголосить, кому саме наша країна віддала найвищий бал", — зазначила Оксана Скибінська.

"Мені приємно, що на цьогорічному Євробаченні я буду оголошувати найвищі оцінки від журі. Я згадую, радість нашої команди, коли у 2013 році оголошували мої бали. Це момент радості, тому я щаслива, що зможу комусь принести гарну звістку", — поділилася Zlata Ognevich.

Додамо

Зазначимо, що 67-й Пісенний конкурс Євробачення у травні прийматиме Ліверпуль. Представником України на Євробаченні-2023 є гурт TVORCHI, який одразу потрапляє у гранд-фінал шоу 13 травня, де виступить з оновленою версією пісні «Heart of Steel» під номером 19.

Півфінали Євробачення-2023 пройдуть на арені Liverpool 9 й 11 травня. Україна голосуватиме у другому півфіналі конкурсу, в ньому ж глядачам покажуть попередньо записані кадри з генеральної репетиції виступу гурту TVORCHI.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Євробачення-2023: організатори назвали лайн-ап українських зірок на фінал

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