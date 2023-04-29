Речницею України на Євробаченні-2023 стане Zlata Ognevich
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Сьогодні стало відомо, що Zlata Ognevich стане речницею України на Пісенному конкурсі Євробачення-2023. Про це заявила голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська в прямому ефірі національного марафону, передає УНН.
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"Така важлива місія, як оголошення балів національного журі, цьогоріч покладена на Злату Оґнєвіч, яка свого часу принесла нашій країні високу третю сходинку. Злата вже виконувала цю почесну роль — бути обличчям України — в знаковий для нас 2017-й, коли Євробачення відбувалося в Києві. На жаль, через російське повномасштабне вторгнення цьогоріч ми не можемо прийняти Пісенний конкурс у себе вдома, але попри все — Україна буде наживо в гранд-фіналі шоу в особі нашої речниці. 13 травня в прямому ефірі з самого серця України Злата оголосить, кому саме наша країна віддала найвищий бал", — зазначила Оксана Скибінська.
"Мені приємно, що на цьогорічному Євробаченні я буду оголошувати найвищі оцінки від журі. Я згадую, радість нашої команди, коли у 2013 році оголошували мої бали. Це момент радості, тому я щаслива, що зможу комусь принести гарну звістку", — поділилася Zlata Ognevich.
Додамо
Зазначимо, що 67-й Пісенний конкурс Євробачення у травні прийматиме Ліверпуль. Представником України на Євробаченні-2023 є гурт TVORCHI, який одразу потрапляє у гранд-фінал шоу 13 травня, де виступить з оновленою версією пісні «Heart of Steel» під номером 19.
Півфінали Євробачення-2023 пройдуть на арені Liverpool 9 й 11 травня. Україна голосуватиме у другому півфіналі конкурсу, в ньому ж глядачам покажуть попередньо записані кадри з генеральної репетиції виступу гурту TVORCHI.
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