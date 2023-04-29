Спикером Украины на Евровидении-2023 станет Zlata Ognevich

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"Такая важная миссия, как объявление баллов национального жюри, в этом году возложена на Злату Огневич, которая в свое время принесла нашей стране высокую третью строчку. Злата уже выполняла эту почетную роль — быть лицом Украины — в знаковый для нас 2017-й, когда Евровидение проходило в Киеве. К сожалению, из-за российского полномасштабного вторжения в этом году мы не можем принять Песенный конкурс у себя дома, но несмотря на все — Украина будет вживую в гранд-финале шоу в лице нашего пресс-секретаря. 13 мая в прямом эфире из самого сердца Украины Злата объявит, кому именно наша страна отдала наивысший балл", — отметила Оксана Скибинская.

"Мне приятно, что на нынешнем Евровидении я буду объявлять самые высокие оценки от жюри. Я вспоминаю, радость нашей команды, когда в 2013 году объявляли мои баллы. Это момент радости, поэтому я счастлива, что смогу кому-то принести хорошую весть", — поделилась Zlata Ognevich.

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Отметим, что 67-й Песенный конкурс Евровидение в мае будет принимать Ливерпуль. Представителем Украины на Евровидении-2023 является группа TVORCHI, которая сразу попадает в гранд-финал шоу 13 мая, где выступит с обновленной версией песни «Heart of Steel» под номером 19.

Полуфиналы Евровидения-2023 пройдут на арене Liverpool 9 и 11 мая. Украина будет голосовать во втором полуфинале конкурса, в нем же зрителям покажут предварительно записанные кадры с генеральной репетиции выступления группы TVORCHI.

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