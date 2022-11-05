Реальні та «фантомні» сигнали повітряної тривоги: психолог дала поради, як себе заспокоїти

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«Часті повітряні тривоги постійно тримають людину в стресі. Найгірше те, що може відбутися з людиною – це коли вона ці повітряні тривоги ігнорує, або спускається просто, як «звична справа». Це найгірше. Чому? В такому випадку не спрацьовує інстинкт самозахисту: «Біжи, стій, замри». Людина може дезорієнтуватися, не знати що саме їй треба робити», - пояснила Горохова-Торовик.

Відповідальність за своє життя несе тільки сама людина, більше ніхто - наголосила психолог.

«Якщо ці тривоги часті, ми починаємо якось реагувати, смикатись на кожен шум, до всього прислухатися – можна сказати, що це нормально, бо ми всі здорові люди, живі люди, на будь-який звук, який ми сприймаємо, буденний, щоденний, ми реагуємо, знову ж таки, «Біжи, стій, замри» - інстинкт самозахисту, тваринний інстинкт спрацьовує. Ми повинні відреагувати на це зразу. Як ми будемо реагувати? Якщо це буде стан паніки постійний: тільки повітряна тривога і у людини паніка, то людина не зможе зорієнтуватися, нормально щось вирішити. Вона буде створювати «проблему», а «проблеми» у нас не вирішуються, вони тільки створюються. Коли ми будемо дивитись на це як на «ситуацію», яку ми можемо вирішити, то ми заспокоюємось, робимо глибокий вдих, повільний видих. «Хто я? Де я зараз знаходжусь? Що я зараз можу зробити?» Чітко. Якщо в людини вже сформований чіткий план дій того, що їй треба робити саме під час повітряних тривог, тоді вона організована, далі працює по тому плану, який вона запланувала», - пояснила психолог.

Експерт вважає, що ворог прагне посіяти паніку, страх щоб отримати можливість керувати нами.

«Коли людина в паніці, вона боїться. У неї спрацьовує страх, а якщо людина боїться, то нею дуже класно керувати. Під таке керування можна людині «вставити» все що завгодно. Тому завдання українців: бути спокійними, аби нами не керували ті, хто запускає ці ракети, а щоб ми собою керували та вирішували що та як ми будемо робити на своїй території», - наголосила психолог.

Експерт також дала поради, як впоратися з «фантомними» тривогами, тобто коли людина чує сигнал тривоги, коли його немає.

«Що ми робимо?

Ми про це говоримо своїм близьким, аби коли буде справжня повітряна тривога, вони нам про це говорили.

Ставити собі додатки, які будуть вказувати, що зараз дійсно повітряна тривога.

Обмежити читання новин, страшилок і т.д. Обмежити негатив. Не говорю, що взагалі треба від цього сховатись. Ні, але обмежити, або просити тих людей, у яких з цим все «Ок», щоб вони говорили де які є новини, щоб Ви знали що і як.

Якщо цей сигнал тривоги вже є в голові, він є «фантомним», що найперше? Ми себе ідентифікуємо: Хто я? Де я знаходжусь? Хто всі ці люди біля мене?. Далі ми починаємо щось робити руками. Моторика запускає мозковий процес, людина себе «заземляє» тут і зараз. Воно тоді проходить», - пояснила Горохова-Торовик.