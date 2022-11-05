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Реальні та «фантомні» сигнали повітряної тривоги: психолог дала поради, як себе заспокоїти

Реальні та «фантомні» сигнали повітряної тривоги: психолог дала поради, як себе заспокоїти

Київ • УНН

 • 767689 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Хоча без сигналу повітряної тривоги наразі не обійтися він сам по собі є подразником для психіки. Крім того, у багатьох виникають уявні, фантомні сигнали тривоги. Психолог Алла Горохова-Торовик розповіла УНН, як заспокоїтися та впоратися з негативним впливом на психіку.

Цитата

«Часті повітряні тривоги постійно тримають людину в стресі. Найгірше те, що може відбутися з людиною – це коли вона ці повітряні тривоги ігнорує, або спускається просто, як «звична справа». Це найгірше. Чому? В такому випадку не спрацьовує інстинкт самозахисту: «Біжи, стій, замри». Людина може дезорієнтуватися, не знати що саме їй треба робити», - пояснила Горохова-Торовик.

Відповідальність за своє життя несе тільки сама людина, більше ніхто - наголосила психолог.

«Якщо ці тривоги часті, ми починаємо якось реагувати, смикатись на кожен шум, до всього прислухатися – можна сказати, що це нормально, бо ми всі здорові люди, живі люди, на будь-який звук, який ми сприймаємо, буденний, щоденний, ми реагуємо, знову ж таки, «Біжи, стій, замри» - інстинкт самозахисту, тваринний інстинкт спрацьовує. Ми повинні відреагувати на це зразу. Як ми будемо реагувати? Якщо це буде стан паніки постійний: тільки повітряна тривога і у людини паніка, то людина не зможе зорієнтуватися, нормально щось вирішити. Вона буде створювати «проблему», а «проблеми» у нас не вирішуються, вони тільки створюються. Коли ми будемо дивитись на це як на «ситуацію», яку ми можемо вирішити, то ми заспокоюємось, робимо глибокий вдих, повільний видих. «Хто я? Де я зараз знаходжусь? Що я зараз можу зробити?» Чітко. Якщо в людини вже сформований чіткий план дій того, що їй треба робити саме під час повітряних тривог, тоді вона організована, далі працює по тому плану, який вона запланувала», - пояснила психолог.

Експерт вважає, що ворог прагне посіяти паніку, страх щоб отримати можливість керувати нами.

«Коли людина в паніці, вона боїться. У неї спрацьовує страх, а якщо людина боїться, то нею дуже класно керувати. Під таке керування можна людині «вставити» все що завгодно. Тому завдання українців: бути спокійними, аби нами не керували ті, хто запускає ці ракети, а щоб ми собою керували та вирішували що та як ми будемо робити на своїй території», - наголосила психолог.

Експерт також дала поради, як впоратися з «фантомними» тривогами, тобто коли людина чує сигнал тривоги, коли його немає.

«Що ми робимо?

  • Ми про це говоримо своїм близьким, аби коли буде справжня повітряна тривога, вони нам про це говорили.
  • Ставити собі додатки, які будуть вказувати, що зараз дійсно повітряна тривога.
  • Обмежити читання новин, страшилок і т.д. Обмежити негатив. Не говорю, що взагалі треба від цього сховатись. Ні, але обмежити, або просити тих людей, у яких з цим все «Ок», щоб вони говорили де які є новини, щоб Ви знали що і як.

    • Якщо цей сигнал тривоги вже є в голові, він є «фантомним», що найперше? Ми себе ідентифікуємо: Хто я? Де я знаходжусь? Хто всі ці люди біля мене?. Далі ми починаємо щось робити руками. Моторика запускає мозковий процес, людина себе «заземляє» тут і зараз. Воно тоді проходить», - пояснила Горохова-Торовик.

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