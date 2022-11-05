Реальные и "фантомные" сигналы воздушной тревоги: психолог дала советы, как себя успокоить

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«Частые воздушные тревоги постоянно держат человека в стрессе. Хуже всего то, что может произойти с человеком – это когда он эти воздушные тревоги игнорирует или спускается просто, как «обычное дело». Это хуже всего. Почему? В таком случае не срабатывает инстинкт самозащиты: «Беги, стой, замри». Человек может дезориентироваться, не знать, что именно ему нужно делать», - объяснила Горохова-Торовик.

Ответственность за свою жизнь несет только сам человек, больше никто – подчеркнул психолог.

«Если эти тревоги частые, мы начинаем как-то реагировать, дергаться на каждый шум, ко всему прислушиваться – можно сказать, что это нормально, потому что все здоровые люди, живые люди, на любой звук, который мы воспринимаем, обыденный, ежедневный, мы реагируем, опять же, «Беги, стой, замри» – инстинкт самозащиты, животный инстинкт срабатывает. Мы должны отреагировать на это сразу. Как мы будем реагировать? Если это будет состояние паники постоянное: только воздушная тревога и у человека паника, то человек не сможет сориентироваться, нормально что-то решить. Он будет создавать проблему, а проблемы у нас не решаются, они только создаются. Когда мы будем смотреть на это как на ситуацию, которую мы можем решить, то мы успокаиваемся, делаем глубокий вдох, медленный выдох. Кто я? Где я сейчас нахожусь? Что я сейчас могу сделать? Четко. Если у человека уже сформирован четкий план действий того, что ему нужно делать именно во время воздушных тревог, тогда он организован, дальше работает по плану, который он запланировал», - пояснила психолог.

Эксперт считает, что враг стремится посеять панику, страх, чтобы получить возможность управлять нами.

«Когда человек в панике, он боится. У него срабатывает страх, а если человек боится, то им очень классно управлять. Под такее управление можно человеку "вставить" все что угодно. Поэтому задача украинцев: быть спокойными, чтобы нами не руководили те, кто запускает эти ракеты, а чтобы мы собой управляли и решали, что и как мы будем делать на своей территории», - подчеркнула психолог.

Эксперт также дала советы, как справиться с «фантомными» тревогами, то есть, когда человек слышит сигнал тревоги, которого нет.

«Что мы делаем?

Мы об этом говорим своим близким, чтобы когда будет настоящая воздушная тревога, они нам об этом говорили.

Ставить себе приложения, указывающие, что сейчас действительно воздушная тревога.

Ограничить чтение новостей, страшилок и т.д. Ограничить негатив. Не говорю, что вообще надо от этого укрыться. Нет, но ограничить или просить тех людей, у которых с этим все «Ок», чтобы они говорили где какие новости, чтобы Вы знали что и как.

Если этот сигнал тревоги уже есть в голове, он «фантомный», что прежде всего? Мы себя идентифицируем: Кто я? Где я нахожусь? Кто все эти люди возле меня?. Дальше мы начинаем что-то делать руками. Моторика запускает мозговой процесс, человек себя заземляет здесь и сейчас. Оно тогда проходит», – объяснила Горохова-Торовик.