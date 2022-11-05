Реальные и "фантомные" сигналы воздушной тревоги: психолог дала советы, как себя успокоить
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Хотя без сигнала воздушной тревоги пока не обойтись, он сам по себе является раздражителем для психики. Кроме того, у многих возникают мнимые, фантомные сигналы тревоги. Психолог Алла Горохова-Торовик рассказала, как успокоиться и справиться с негативным влиянием на психику.
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«Частые воздушные тревоги постоянно держат человека в стрессе. Хуже всего то, что может произойти с человеком – это когда он эти воздушные тревоги игнорирует или спускается просто, как «обычное дело». Это хуже всего. Почему? В таком случае не срабатывает инстинкт самозащиты: «Беги, стой, замри». Человек может дезориентироваться, не знать, что именно ему нужно делать», - объяснила Горохова-Торовик.
Ответственность за свою жизнь несет только сам человек, больше никто – подчеркнул психолог.
«Если эти тревоги частые, мы начинаем как-то реагировать, дергаться на каждый шум, ко всему прислушиваться – можно сказать, что это нормально, потому что все здоровые люди, живые люди, на любой звук, который мы воспринимаем, обыденный, ежедневный, мы реагируем, опять же, «Беги, стой, замри» – инстинкт самозащиты, животный инстинкт срабатывает. Мы должны отреагировать на это сразу. Как мы будем реагировать? Если это будет состояние паники постоянное: только воздушная тревога и у человека паника, то человек не сможет сориентироваться, нормально что-то решить. Он будет создавать проблему, а проблемы у нас не решаются, они только создаются. Когда мы будем смотреть на это как на ситуацию, которую мы можем решить, то мы успокаиваемся, делаем глубокий вдох, медленный выдох. Кто я? Где я сейчас нахожусь? Что я сейчас могу сделать? Четко. Если у человека уже сформирован четкий план действий того, что ему нужно делать именно во время воздушных тревог, тогда он организован, дальше работает по плану, который он запланировал», - пояснила психолог.
Эксперт считает, что враг стремится посеять панику, страх, чтобы получить возможность управлять нами.
«Когда человек в панике, он боится. У него срабатывает страх, а если человек боится, то им очень классно управлять. Под такее управление можно человеку "вставить" все что угодно. Поэтому задача украинцев: быть спокойными, чтобы нами не руководили те, кто запускает эти ракеты, а чтобы мы собой управляли и решали, что и как мы будем делать на своей территории», - подчеркнула психолог.
Эксперт также дала советы, как справиться с «фантомными» тревогами, то есть, когда человек слышит сигнал тревоги, которого нет.
«Что мы делаем?
Если этот сигнал тревоги уже есть в голове, он «фантомный», что прежде всего? Мы себя идентифицируем: Кто я? Где я нахожусь? Кто все эти люди возле меня?. Дальше мы начинаем что-то делать руками. Моторика запускает мозговой процесс, человек себя заземляет здесь и сейчас. Оно тогда проходит», – объяснила Горохова-Торовик.