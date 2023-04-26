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"Реакція буде рішучою": посольство України вивчить інциденти з прапорами на концерті та чемпіонаті з танців у Кишиневі

Київ • УНН

 • 1090143 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Посольство України в Молдові 25 квітня прокоментувало нещодавні інциденти з українськими прапорами на двох заходах, що відбулися в Кишиневі, пише УНН.

Контекст

У посольстві нагадали, що цими днями в електронних ЗМІ та соціальних мережах набули поширення повідомлення про випадки заборони використання Державного прапора України під час Чемпіонату світу з латиноамериканських танців серед професіоналів WDSF PD World Championship Latin, який пройшов у Кишиневі 16 квітня, а також на концерті реп-виконавця Noize MC на Кишинев-Арені 22 квітня.

Цитата

"Посольство України в Республіці Молдова уважно вивчає всі обставини згаданих інцидентів. У разі, якщо буде підтверджено факти прояву неповаги/наруги до Державного прапора України, реакція буде рішуча і однозначна", - наголосили у диппредставництві.

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