"Реакция будет решительной": посольство Украины изучит инциденты с флагами на концерте и чемпионате по танцам в Кишиневе

Контекст

В посольстве напомнили, что на днях в электронных СМИ и социальных сетях получили распространение сообщения о случаях запрета использования Государственного флага Украины во время Чемпионата мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов WDSF PD World Championship Latin, который прошел в Кишиневе 16 апреля, а также на концерте рэп-исполнителя Noize MC на Кишинев-Арене 22 апреля.

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"Посольство Украины в Республике Молдова внимательно изучает все обстоятельства упомянутых инцидентов. В случае, если будут подтверждены факты проявления неуважения/нарушения к Государственному флагу Украины, реакция будет решительная и однозначная", - отметили в диппредставительстве.