Разумков розповів про майбутню політику щодо української мови
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Очільник партії “Слуга народу” Дмитро Разумков заявив, що схиляється до підтримки української мови “механізмом пряника”. Попри це, він не відповів на питання щодо долі існуючої культурної політики щодо РФ. Про це він розповів в інтерв’ю “НВ”, передає УНН.
“Я думаю, все ж ми настільки багатокультурна нація, що з урахуванням нашої історії у нас не може бути якоїсь однієї культури. Ми всі з вами ходили ще в радянські школи, де прекрасно вчили поруч і Шевченка, і Пушкіна, читали Булгакова і Гоголя”, — сказав Разумков, відповідаючи на питання про свої уподобання.
На запитання, “чи означає це, що культурна політика, яку проводив уряд при Порошенко щодо РФ” припиниться, Разумков не відповів.
ЧИТАЙ ТАКОЖ: Безсмертний: відкриття російськомовного телеканалу в Україні — дурниця
“Я прихильник того, щоб підтримувати українську державну мову, але діяти механізмом пряника, як і говорив президент Зеленський. Наприклад, введення пільг на виробництво україномовного телевізійного контенту, пільг для бізнесу, який створює україномовний контент”, — заявив натомість він.
Глава “Слуги народу” також додав, що не планує не спілкуватися з російськими ЗМІ, як це робили політики при президентстві Петра Порошенко.
“Я теж не давав інтерв’ю російським ЗМІ дуже давно, але, якщо ми з вами говоримо про підходи, я готовий спілкуватися і співпрацювати із засобами масової інформації, які не шкодять моїй країні”, — сказав Разумков, який нещодавно дав інтерв’ю російському виданню “КоммерсантЪ”.
Нагадаємо, з 16 липня в Україні набув чинності закон про мову.