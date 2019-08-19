Разумков рассказал о будущей политике относительно украинского языка

"Я думаю, все мы настолько многокультурная нация, что с учетом нашей истории у нас не может быть какой-то одной культуры. Мы все с вами ходили еще в советские школы, где прекрасно учили рядом и Шевченко, и Пушкина, читали Булгакова и Гоголя", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о своих предпочтениях.

На вопрос, "означает ли это, что культурная политика, которую проводило правительство при Порошенко по РФ" прекратится, Разумков не ответил.

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"Я сторонник того, чтобы поддерживать украинский государственный язык, но действовать механизмом пряника, как и говорил президент Зеленский. Например, введение льгот на производство русскоязычного телевизионного контента, льгот для бизнеса, который создает украиноязычный контент", - заявил взамен он.

Глава "Слуги народа" также добавил, что не планирует не общаться с российскими СМИ, как это делали политики при президентстве Петра Порошенко.

"Я тоже не давал интервью российским СМИ очень давно, но, если мы с вами говорим о подходах, я готов общаться и сотрудничать со средствами массовой информации, которые не вредят моей стране", - сказал Разумков, который недавно дал интервью российскому изданию "КоммерсантЪ".

Напомним, с 16 июля в Украине вступил в силу закон о языке.