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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 123010 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133434 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123747 просмотра

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Разумков рассказал о будущей политике относительно украинского языка

Разумков рассказал о будущей политике относительно украинского языка

Киев  •  УНН

 • 10068 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Глава партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков заявил, что склоняется к поддержке украинского языка “механизмом пряника”. Несмотря на это, он не ответил на вопрос о судьбе существующей культурной политики по РФ. Об этом он рассказал в интервью “НВ”, передает УНН.

"Я думаю, все мы настолько многокультурная нация, что с учетом нашей истории у нас не может быть какой-то одной культуры. Мы все с вами ходили еще в советские школы, где прекрасно учили рядом и Шевченко, и Пушкина, читали Булгакова и Гоголя", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о своих предпочтениях.

На вопрос, "означает ли это, что культурная политика, которую проводило правительство при Порошенко по РФ" прекратится, Разумков не ответил.

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"Я сторонник того, чтобы поддерживать украинский государственный язык, но действовать механизмом пряника, как и говорил президент Зеленский. Например, введение льгот на производство русскоязычного телевизионного контента, льгот для бизнеса, который создает украиноязычный контент", - заявил взамен он.

Глава "Слуги народа" также добавил, что не планирует не общаться с российскими СМИ, как это делали политики при президентстве Петра Порошенко.

"Я тоже не давал интервью российским СМИ очень давно, но, если мы с вами говорим о подходах, я готов общаться и сотрудничать со средствами массовой информации, которые не вредят моей стране", - сказал Разумков, который недавно дал интервью российскому изданию "КоммерсантЪ".

Напомним, с 16 июля в Украине вступил в силу закон о языке.

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