Безсмертний: відкриття російськомовного телеканалу в Україні - дурниця
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Колишній представник України у ТКГ Роман Безсмертний повідомив в інтерв’ю BBC Україна, що ідея створити український російськомовний ресурс повністю нелогічна, через значно менший ресурс у порівнянні з російськими телеканалами, пише УНН.
Журналісти BBC запитали у дипломата: “Що ви думаєте про наміри нової влади відкрити російськомовний телеканал, який має мовити на непідконтрольну Києву частину Донбасу й Крим?”.
У відповідь на запитання Безсмертний сказав, що: “Повна дурниця. Змагатися з російськомовними телеканалами в Україні, в світі — це просто тратити гроші даремно, бо у нас немає такого ресурсу, яким ми можемо перебити росіян. Віддайте гроші угорцям, татарам, кому завгодно. Віддайте шведам, яких кілька тисяч живе у Херсонській області, хай вони краще свою мову зберігають”.
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Він також додав, що: “І ще одне: ситуація з Венедиктовим (10 серпня головний редактор російської радіостанції „Эхо Москвы“ Олексій Венедиктов заявив про наміри відкрити у Києві філію своєї радіостанції, якщо український закон про мови, який встановлює мовні квоти для ЗМІ, буде змінено — ред.) — це набагато небезпечніша річ, ніж оці всі дурні передачі „Первого канала“ і так далі, бо це — захоплення в полон того, хто тільки почав розуміти, що Україна і Росія — це різні цивілізації, несумісні між собою”.
Варто нагадати, що Безсмертний прокоментував ідею Зеленського щодо зустрічі “Нормандської четвірки”.