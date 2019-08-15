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Безсмертний: відкриття російськомовного телеканалу в Україні - дурниця

Безсмертний: відкриття російськомовного телеканалу в Україні - дурниця

Київ • УНН

 • 9971 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Колишній представник України у ТКГ Роман Безсмертний повідомив в інтерв’ю BBC Україна, що ідея створити український російськомовний ресурс повністю нелогічна, через значно менший ресурс у порівнянні з російськими телеканалами, пише УНН.

Журналісти BBC запитали у дипломата: “Що ви думаєте про наміри нової влади відкрити російськомовний телеканал, який має мовити на непідконтрольну Києву частину Донбасу й Крим?”.

У відповідь на запитання Безсмертний сказав, що: “Повна дурниця. Змагатися з російськомовними телеканалами в Україні, в світі — це просто тратити гроші даремно, бо у нас немає такого ресурсу, яким ми можемо перебити росіян. Віддайте гроші угорцям, татарам, кому завгодно. Віддайте шведам, яких кілька тисяч живе у Херсонській області, хай вони краще свою мову зберігають”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Роман Безсмертний про дзвінок Зеленського Путіну: Кремль готував йому пастку

Він також додав, що: “І ще одне: ситуація з Венедиктовим (10 серпня головний редактор російської радіостанції „Эхо Москвы“ Олексій Венедиктов заявив про наміри відкрити у Києві філію своєї радіостанції, якщо український закон про мови, який встановлює мовні квоти для ЗМІ, буде змінено — ред.) — це набагато небезпечніша річ, ніж оці всі дурні передачі „Первого канала“ і так далі, бо це — захоплення в полон того, хто тільки почав розуміти, що Україна і Росія — це різні цивілізації, несумісні між собою”.

Варто нагадати, що Безсмертний прокоментував ідею Зеленського щодо зустрічі “Нормандської четвірки”.

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