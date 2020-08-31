Разумков розповів про лист Фокіна до Ради та про свою позицію щодо місцевих виборів

“Станом на сьогодні є заява Вітольда Фокіна. Вона в деякій мірі, навіть розширює ту позицію, яка була зазначена. Вона інша. На мій погляд — кардинально інша, але все ж таки і там, і там вона зроблена представником України в тристоронній контактній групі”, — заявив він.

Разумков також наголосив на тому, що Верховна Рада України повинна оголосити вибори не пізніше як за 90 днів до того як вони відбудуться.

“Тобто строки, коли це зробила ВР України, повністю відповідають законам, які регулюють виборче законодавство. Тому станом на сьогодні внести зміни в цю постанову — це фактично втрутитись в процес, який вже розпочався. І це буде порушення того законодавства, яке було прийняте ВР Украіни. Тому внесення будь-яких змін до тієї постанови, фактично може трактуватися як те, що вибори будуть поставлені під сумнів або зірвані на іншій території держави. Я думаю, що на це ВР не зможе піти, враховуючи ту соціально-політичну відповідальність, яка лежить на ВР”, — наголосив він.

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Разумков також зауважив, що Конституцією України чітко визначені суб’єкти, які можуть бути ініціаторами законодавчих ініціатив.

“Серед них, на жаль чи на щастя, немає представників Тристоронньої контактної групи. Це президент, це Кабінет Міністрів України, це Верховна Рада Украіни. Станом на сьогодні жодного документу, який був би в якості проекту постанови про зміни до будь-якої постанови про яку ви говорили, немає і я не впевнений, що найближчим часом вони з’являться.

Були проведені зустрічі на рівні комітету. Туди були запрошені представники і депутатського корпусу і, наскільки мені відомо, був Офіс президента, були представники тристоронньої контактної групи, інші особи зацікавлені. І заслуховували позицію Леоніда Макаровича Кравчука і було прийнято низку рішень на яких майданчиках повинні пройти додаткові дискусії щодо його (Кравчука) позиції, яка була озвучена, в тому числі в рамках роботи однієї з тимчасових спеціальних комісій, пов’язаних з врегулюванням ситуації, в тому числі на сході нашої держави”, — наголосив Разумков.

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На його думку “вибори треба проводити там, де це можливо”.

“До цього ми маємо прикласти максимум зусиль. А там, де це неможливо, про це потрібно відверто говорити, що це неможливо. І жодні вибори не можуть коштувати життя та здоров’я наших громадян. І будь-які вибори повинні відбутись за законодавством України з вільним доступом всіх політичних партій та сил, які законно діють на території нашої держави і це повинні бути вибори, а не призначення тих чи інших осіб на відповідні обрані посади”, — наголосив спікер ВРУ.

Разумков також заявив, що ВР хоче миру на Донбасі і робитиме все від неї залежне аби це відбулось виключно в інтересах України.