Разумков розповів про лист Фокіна до Ради та про свою позицію щодо місцевих виборів

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 149940 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 103662 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 97038 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 105185 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 125490 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 137378 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 221170 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216041 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186559 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176153 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
77%
Популярнi новини

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 49833 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 46801 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 152977 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28601 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 44759 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 149940 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 153018 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 277750 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 301852 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 384805 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 44791 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28631 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 46833 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 49863 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126111 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Разумков розповів про лист Фокіна до Ради та про свою позицію щодо місцевих виборів

Київ • УНН

 • 13498 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. До Верховної Ради надійшов лист від заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна щодо виборів на Донбасі. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, повідомляє УНН.

Разумков розповів про лист Фокіна до Ради та про свою позицію щодо місцевих виборів

“Станом на сьогодні є заява Вітольда Фокіна. Вона в деякій мірі, навіть розширює ту позицію, яка була зазначена. Вона інша. На мій погляд — кардинально інша, але все ж таки і там, і там вона зроблена представником України в тристоронній контактній групі”, — заявив він.

Разумков також наголосив на тому, що Верховна Рада України повинна оголосити вибори не пізніше як за 90 днів до того як вони відбудуться.

“Тобто строки, коли це зробила ВР України, повністю відповідають законам, які регулюють виборче законодавство. Тому станом на сьогодні внести зміни в цю постанову — це фактично втрутитись в процес, який вже розпочався. І це буде порушення того законодавства, яке було прийняте ВР Украіни. Тому внесення будь-яких змін до тієї постанови, фактично може трактуватися як те, що вибори будуть поставлені під сумнів або зірвані на іншій території держави. Я думаю, що на це ВР не зможе піти, враховуючи ту соціально-політичну відповідальність, яка лежить на ВР”, — наголосив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шмигаль про місцеві вибори: люди мають відчути зміни політландшафту

Разумков також зауважив, що Конституцією України чітко визначені суб’єкти, які можуть бути ініціаторами законодавчих ініціатив.

“Серед них, на жаль чи на щастя, немає представників Тристоронньої контактної групи. Це президент, це Кабінет Міністрів України, це Верховна Рада Украіни. Станом на сьогодні жодного документу, який був би в якості проекту постанови про зміни до будь-якої постанови про яку ви говорили, немає і я не впевнений, що найближчим часом вони з’являться.

Були проведені зустрічі на рівні комітету. Туди були запрошені представники і депутатського корпусу і, наскільки мені відомо, був Офіс президента, були представники тристоронньої контактної групи, інші особи зацікавлені. І заслуховували позицію Леоніда Макаровича Кравчука і було прийнято низку рішень на яких майданчиках повинні пройти додаткові дискусії щодо його (Кравчука) позиції, яка була озвучена, в тому числі в рамках роботи однієї з тимчасових спеціальних комісій, пов’язаних з врегулюванням ситуації, в тому числі на сході нашої держави”, — наголосив Разумков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЦВК назвала дату початку виборчої кампанії

На його думку “вибори треба проводити там, де це можливо”.

“До цього ми маємо прикласти максимум зусиль. А там, де це неможливо, про це потрібно відверто говорити, що це неможливо. І жодні вибори не можуть коштувати життя та здоров’я наших громадян. І будь-які вибори повинні відбутись за законодавством України з вільним доступом всіх політичних партій та сил, які законно діють на території нашої держави і це повинні бути вибори, а не призначення тих чи інших осіб на відповідні обрані посади”, — наголосив спікер ВРУ.

Разумков також заявив, що ВР хоче миру на Донбасі і робитиме все від неї залежне аби це відбулось виключно в інтересах України.

Нагадаємо, Фокін в інтерв’ю одного з видань заявив, що “і з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які зрештою мають бути розслідувані, і винні хай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців та командирів, моя позиція — треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще всього Донбасу”.

Також нагадаємо, раніше в Офісі Президента заявили, що “мінські угоди”, а також пропоновані положення української делегації у ТКГ щодо ОРДЛО не передбачають особливого статусу для всього Донбасу. Також голова ОПУ Андрій Єрмак зазначив, що окремі коментарі Фокіна не відображають офіційної позиції української делегації у ТКГ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,898.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,188.79
Ethereum
$1,531.75