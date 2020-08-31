Шмигаль про місцеві вибори: люди мають відчути зміни політландшафту
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українці мають відчути зміни політичного ландшафту на місцях і побачити нові обличчя влади. Про це він заявив під час з’їзду партії "Слуга народу", передає кореспондент УНН.
"Сьогодні дійсно непересічна подія. Дійсно, рік тому відбулась зміна політичного ландшафту в Україні. І сьогодні ми маємо продовжити ці зміни. І люди мають відчути це на місцях. Люди мають побачити нове обличчя влади, не тільки центральної влади, але й на місцях, тих людей, яким вони вірять, які їх не підведуть, які не обманюють, які не крадуть, а зроблять ті речі, які виведуть на новий рівень кожну окрему громаду і нашу країну в цілому. Звичайно, сьогодні в наших руках величезні можливості. Я впевнений, ми їх реалізуємо дуже успішно, вдало, з користю для людей, для України", - заявив Шмигаль.
Він також наголосив, що разом з Президентом Володимиром Зеленським вони зроблять в Україні "всі заплановані проекти, всі заплановані заходи".
"Уряд, в свою чергу, докладе максимум зусиль, для того, щоб українці відчували синергію влади в Україні. Це дуже важливо і про це сьогодні йшлося, і про це сьогодні говорили кандидати", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, "Слуги народу" представили своїх кандидатів у мери на місцевих виборах.