Шмыгаль о местных выборах: люди должны почувствовать изменения политландшафта

"Сегодня действительно неординарное событие. Действительно, год назад произошла смена политического ландшафта в Украине. И сегодня мы должны продолжить эти изменения. И люди должны почувствовать это на местах. Люди должны увидеть новое лицо власти, не только центральной власти, но и на местах, тех людей, которым они верят, которые их не подведут, которые не обманывают, которые не воруют, а сделают те вещи, которые выведут на новый уровень каждую отдельную общину и нашу страну в целом. Конечно, сегодня в наших руках огромные возможности. Я уверен, мы их реализуем очень успешно, удачно, с пользой для людей, для Украины", - заявил Шмыгаль.

Он также отметил, что вместе с Президентом Владимиром Зеленским они сделают в Украине "все запланированные проекты, все запланированные мероприятия".

"Правительство, в свою очередь, приложит максимум усилий для того, чтобы украинцы чувствовали синергию власти в Украине. Это очень важно и об этом сегодня шла речь, и об этом сегодня говорили кандидаты", - добавил Шмыгаль.

Напомним, "Слуги народа" представили своих кандидатов в мэры на местных выборах.