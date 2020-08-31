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Шмыгаль о местных выборах: люди должны почувствовать изменения политландшафта

Киев • УНН

 • 10211 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинцы должны почувствовать изменения политического ландшафта на местах и увидеть новые лица власти. Об этом он заявил во время съезда партии "Слуга народа", передает корреспондент УНН.

Шмыгаль о местных выборах: люди должны почувствовать изменения политландшафта

"Сегодня действительно неординарное событие. Действительно, год назад произошла смена политического ландшафта в Украине. И сегодня мы должны продолжить эти изменения. И люди должны почувствовать это на местах. Люди должны увидеть новое лицо власти, не только центральной власти, но и на местах, тех людей, которым они верят, которые их не подведут, которые не обманывают, которые не воруют, а сделают те вещи, которые выведут на новый уровень каждую отдельную общину и нашу страну в целом. Конечно, сегодня в наших руках огромные возможности. Я уверен, мы их реализуем очень успешно, удачно, с пользой для людей, для Украины", - заявил Шмыгаль.

Он также отметил, что вместе с Президентом Владимиром Зеленским они сделают в Украине "все запланированные проекты, все запланированные мероприятия".

"Правительство, в свою очередь, приложит максимум усилий для того, чтобы украинцы чувствовали синергию власти в Украине. Это очень важно и об этом сегодня шла речь, и об этом сегодня говорили кандидаты", - добавил Шмыгаль.

Напомним, "Слуги народа" представили своих кандидатов в мэры на местных выборах.

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