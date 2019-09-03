Разумков пояснив, чому Рада прийняла закон авторства Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада України сьогодні прийняла закон про недоторканність, авторства п'ятого Президента України Петра Порошенка задля економії часу. Про це сьогодні на брифінгу заявив спікер ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
"Це був найшвидший шлях зробити так, щоб народні депутати стали таким ж як і всі інші громадяни держави. Ми могли піти іншим шляхом, але на це знадобився б рік, а може й більше. Ми вважаємо, що тут не стільки принципово, хто є творцем закону і хто написав, а принципово хто його прийняв", - сказав Разумков.
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Нагадаємо, У Верховній Раді зареєстрований проект постанови про звернення до Конституційного суду України для отримання висновку, в який спосіб парламент має виконувати висновок КСУ щодо законопроекту про зняття недоторканності.