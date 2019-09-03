Закон про зняття недоторканності з нардепів відправили на підпис Зеленському
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Закон про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) направили на підпис Президенту України Володимиру Зеленському, передає УНН із посиланням на офіційний сайт ВР.
Як зазначено у повідомленні, документ спершу було підписаної Головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим.
"Закон направлено на підпис Президенту", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України).
“За” проголосували 373 народних депутати, проти — 0, утримались — 3.
Додамо, що цим законом вилучаються два абзаци зі статті 80 Конституції України, які обумовлюють недоторканність народних депутатів України.
Нову редакцію цієї статті Конституції було запропоновано ухвалити у такому вигляді: "Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп".