Рашисти знову обстріляли Миколаївщину сьогодні вранці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Сьогодні під ранок під ворожими обстрілами опинилося село Костянтинівка на Миколаївщині. Постраждалих немає. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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"Сьогодні, 13 серпня, о 04:30 під обстрілами було село Костянтинівка Первомайської громади. Наслідки уточнюються. Постраждалих немає", - зазначив Кім у Telegram.
Деталі
Окрім того, за даними голови ОВА, вчора вранці окупанти обстріляли Миколаївський район. Зафіксовано ворожі обстріли території між населеними пунктами Солончаки та Дніпровське Куцурубської громади. Постраждалих немає. Протягом дня ворог завдавав ударів по околицях села Галицинове Галицинівської громади. Постраждалих немає.
Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, вчора протягом доби були обстріли територій біля смт Березнегувате, сіл Лепетиха та Кавказ. Також близько 12:00 внаслідок обстрілів села Веселий Кут загинула жінка, пошкоджено житлові будинки. Детальна інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.
Протягом вчорашнього дня були зафіксовані обстріли сіл Широке і Червона Долина Широківської громади. Влучання були переважно по сільспбудівлям домогосподарств. Постраждалих немає.
У Вознесенському районі вчора на околиці смт Доманівка Доманівської громади, на відстані близько 500-700 метрів пролунав вибух після спрацювання ППО, що збила ворожу ракету. В ході чого утворилася воронка глибиною близько 1,5 метрів та радіусом близько 7 метрів. Постраждалі та пошкоджені об’єкти відсутні.
Нагадаємо
12 серпня ППО збила російську ракету над Доманівкою.