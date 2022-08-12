Миколаївська область: ППО збила російську ракету над Доманівкою
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Система ППО збила російську ракету над Доманівкою в Миколаївській області. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Цитата
«ППО збило ворожу ракету над Доманівкою», - повідомив Кім.
Доповнення
12 серпня вранці на Миколаївщині російські окупанти обстріляли село Парутине у Миколаївському районі, вночі тривали обстріли по Широківській громаді у Баштанському районі. Внаслідок вчорашніх обстрілів є загибла жінка.