Миколаївська область: ППО збила російську ракету над Доманівкою

Цитата

«ППО збило ворожу ракету над Доманівкою», - повідомив Кім.

Доповнення

12 серпня вранці на Миколаївщині російські окупанти обстріляли село Парутине у Миколаївському районі, вночі тривали обстріли по Широківській громаді у Баштанському районі. Внаслідок вчорашніх обстрілів є загибла жінка.