Рашисти ударили по передмістю Херсона: поцілили у штаб гуманітарної допомоги, загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Окупанти ударили по передмістю Херсона. Як повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, снаряди влучили у штаб гумдопомоги, загинула жінка, передає УНН.
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За словами Тимошенка, росіяни з міномета обстріляли село Степанівка.
"Снаряди влучили у штаб гуманітарної допомоги! 1 жінка померла від отриманих поранень, ще 2 людей у лікарні", - написав Тимошенко.
За його словами, ворожий удар пошкодив будівлю школи, лікарні та церкви.
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