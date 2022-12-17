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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 18828 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Рашисти ударили по передмістю Херсона: поцілили у штаб гуманітарної допомоги, загинула жінка

Рашисти ударили по передмістю Херсона: поцілили у штаб гуманітарної допомоги, загинула жінка

Київ • УНН

 • 647158 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Окупанти ударили по передмістю Херсона. Як повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, снаряди влучили у штаб гумдопомоги, загинула жінка, передає УНН.

Деталі

За словами Тимошенка, росіяни з міномета обстріляли село Степанівка.

"Снаряди влучили у штаб гуманітарної допомоги! 1 жінка померла від отриманих поранень, ще 2 людей у лікарні", - написав Тимошенко.

За його словами, ворожий удар пошкодив будівлю школи, лікарні та церкви.

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