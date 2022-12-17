Рашисты ударили по пригороду Херсона: попали в штаб гуманитарной помощи, погибла женщина

Детали

По словам Тимошенко, россияне из миномета обстреляли село Степановка.

"Снаряды попали в штаб гуманитарной помощи! 1 женщина скончалась от полученных ранений, еще 2 человека в больнице", - написал Тимошенко.

По его словам, вражеский удар повредил здание школы, больницы и церкви.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Херсон утром снова под вражеским огнем: есть погибший