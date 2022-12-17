Рашисты ударили по пригороду Херсона: попали в штаб гуманитарной помощи, погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Оккупанты ударили по пригороду Херсона. Как сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, снаряды попали в штаб гуманной помощи, погибла женщина, передает УНН.
Детали
По словам Тимошенко, россияне из миномета обстреляли село Степановка.
"Снаряды попали в штаб гуманитарной помощи! 1 женщина скончалась от полученных ранений, еще 2 человека в больнице", - написал Тимошенко.
По его словам, вражеский удар повредил здание школы, больницы и церкви.
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