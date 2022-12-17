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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Херсон зранку знову під ворожим вогнем: є загиблий

Херсон зранку знову під ворожим вогнем: є загиблий

Київ • УНН

 • 432829 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Херсон зранку знову опинився під вогнем російських окупантів, є загиблий, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у суботу, 17 грудня, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Зранку російські загарбники обстрілюють Херсон - постраждали двоє людей, - повідомив Янушевич. - 36-річний чоловік, що перебував у автівці, загинув на місці. 70-річну жінку з пораненням доправили до лікарні".

Деталі

Наразі жінці надають необхідну медичну допомогу.

Рашисти завдавали ударів з РСЗВ та артилерії по Корабельному району Херсона, зазначив голова ОВА.

Доповнення

Російські окупанти за минулу добу 27 разів обстріляли територію Херсонської області.

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