Херсон зранку знову під ворожим вогнем: є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Херсон зранку знову опинився під вогнем російських окупантів, є загиблий, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у суботу, 17 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Зранку російські загарбники обстрілюють Херсон - постраждали двоє людей, - повідомив Янушевич. - 36-річний чоловік, що перебував у автівці, загинув на місці. 70-річну жінку з пораненням доправили до лікарні".
Деталі
Наразі жінці надають необхідну медичну допомогу.
Рашисти завдавали ударів з РСЗВ та артилерії по Корабельному району Херсона, зазначив голова ОВА.
Доповнення
Російські окупанти за минулу добу 27 разів обстріляли територію Херсонської області.