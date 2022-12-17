Херсон утром снова под вражеским огнем: есть погибший

Цитата

"Утром российские захватчики обстреливают Херсон - пострадали два человека, - сообщил Янушевич. - 36-летний мужчина, находившийся в автомобиле, погиб на месте. 70-летнюю женщину с ранением доставили в больницу".

Детали

Сейчас женщине оказывают необходимую медицинскую помощь.

Рашисты наносили удары с РСЗО и артиллерии по Корабельному району Херсона, отметил глава ОВА.

Дополнение

Российские оккупанты за минувшие сутки 27 раз обстреляли территорию Херсонской области.