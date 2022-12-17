Херсон утром снова под вражеским огнем: есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Херсон утром снова оказался под огнем российских оккупантов, есть погибший, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в субботу, 17 декабря, в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Утром российские захватчики обстреливают Херсон - пострадали два человека, - сообщил Янушевич. - 36-летний мужчина, находившийся в автомобиле, погиб на месте. 70-летнюю женщину с ранением доставили в больницу".
Детали
Сейчас женщине оказывают необходимую медицинскую помощь.
Рашисты наносили удары с РСЗО и артиллерии по Корабельному району Херсона, отметил глава ОВА.
Дополнение
Российские оккупанты за минувшие сутки 27 раз обстреляли территорию Херсонской области.