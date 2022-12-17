Херсон утром снова под вражеским огнем: есть погибший

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Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Херсон утром снова оказался под огнем российских оккупантов, есть погибший, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в субботу, 17 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Утром российские захватчики обстреливают Херсон - пострадали два человека, - сообщил Янушевич. - 36-летний мужчина, находившийся в автомобиле, погиб на месте. 70-летнюю женщину с ранением доставили в больницу".

Детали

Сейчас женщине оказывают необходимую медицинскую помощь.

Рашисты наносили удары с РСЗО и артиллерии по Корабельному району Херсона, отметил глава ОВА.

Дополнение

Российские оккупанты за минувшие сутки 27 раз обстреляли территорию Херсонской области.

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