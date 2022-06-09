Рашисти сьогодні на Донеччині вбили трьох людей

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"Росія вбиває цивільних! За 9 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Новоукраїнці", - написав Кириленко.

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За словами голови ОВА, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - резюмував Кириленко.

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