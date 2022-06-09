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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 48917 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 97676 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 151687 перегляди

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Рашисти сьогодні на Донеччині вбили трьох людей

Рашисти сьогодні на Донеччині вбили трьох людей

Київ • УНН

 • 62639 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Сьогодні росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, передає УНН.

Цитата

"Росія вбиває цивільних! За 9 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Новоукраїнці", - написав Кириленко.

Додамо

За словами голови ОВА, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - резюмував Кириленко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За добу окупанти обстріляли 21 населений пункт Донеччини та Луганщини: загинуло 8 цивільних

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