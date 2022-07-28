Рашисти при штурмі біля Пісків використали польову форму ЗСУ - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. На Донбасі, при штурмі в районі населеного пункту Піски, російські окупанти використовували польову форму Збройних Сил України. Про це йдеться у повідомленні Генштабу, передає УНН.
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За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку, за підтримки танків, вогню ствольної та реактивної артилерії, противник відновив штурмові дії в напрямку Авдіївки та Пісків, успіху не мав, відійшов.
"Порушуючи звичаї війни та з метою введення в оману, при штурмі в районі населеного пункту Піски російські окупанти використовували польову форму Збройних Сил України з білими пов’язками на руках та ногах", - йдеться у повідомленні.
Також ворог обстрілював позиції наших військ в районах Олександрополя, Новобахмутівки, Веселого, Авдіївки, Опитного, Мемрика, Карлівки, Нетайлового, Пісків, Невельського та Красногорівки. Завдав авіаційного удару біля Авдіївки.
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На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Пришиб, Гусарівка, Заліман, Петрівське, Карнаухівка, Курулька, Долина, Адамівка. Здійснив безуспішну спробу розвідки боєм і зазнав втрат біля Бражківки.
На Краматорському напрямку активних наступальних дій підрозділи противника не проводили. Ствольною, реактивною артилерією та танками обстрілювали райони населених пунктів Слов’янськ, Райгородок, Стародубівка, Пискунівка, Крива Лука, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янське та Спірне. Авіаудари зафіксовано біля Серебрянки.
На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли в районах Берестового, Покровського, Соледара, Бахмута, Веселої Долини, Травневого, Костянтинівки, Семигір’я, Зайцевого, Торецька, Нелипівки та Нью-Йорка.
Завдав авіаційних ударів біля Яковлівки, Покровського та Веселої Долини.
В районах Берестового та Нагірного, силами розвідувальних груп, окупанти безуспішно намагалися уточнити позиції наших військ.
Штурмом ворог частково покращив тактичне положення в напрямках населених пунктів Соледар та Вершина. Зазнали невдачі спроби противника провести штурмові дії в напрямках населених пунктів Яковлівка, Бахмут та Семигір’я. Тут підрозділи ворога з втратами відійшли.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 40 230 осіб, 1742 танків та сотень одиниць військової техніки.