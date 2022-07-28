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Рашисты при штурме возле Песков использовали полевую форму ВСУ - Генштаб

Рашисты при штурме возле Песков использовали полевую форму ВСУ - Генштаб

Киев • УНН

 • 157093 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. На Донбассе, при штурме в районе населенного пункта Пески, российские оккупанты использовали полевую форму Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в сообщении Генштаба, передает УНН.

Детали

По данным Генштаба, на Авдеевском направлении, при поддержке танков, огня ствольной и реактивной артиллерии, противник возобновил штурмовые действия в направлении Авдеевки и Песков, успеха не имел, отошел.

"Нарушая обычаи войны и с целью введения в заблуждение, при штурме в районе населенного пункта Пески российские оккупанты использовали полевую форму Вооруженных Сил Украины с белыми повязаниями на руках и ногах", - говорится в сообщении.

Также враг обстреливал позиции наших войск в районах Александрополя, Новобахмутовки, Веселого, Авдеевки, Опросного, Мемрика, Карловки, Нетайлового, Песков, Невельского и Красногоровки. Нанес авиационный удар возле Авдеевки.

Добавим

На Славянском направлении враг осуществлял огненное поражение с танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Пришиб, Гусаровка, Залиман, Петровское, Карнауховка, Курулька, Долина, Адамовка. Совершил безуспешную попытку разведки боем и понес потери возле Бражковки.

На Краматорском направлении активных наступательных действий подразделения противника не проводили. Ствольной, реактивной артиллерией и танками обстреливали районы населенных пунктов Славянск, Райгородок, Стародубовка, Пискуновка, Кривая Лука, Серебрянка, Григоровка, Верхнекаменское и Спорное. Авиаудары зафиксированы у Серебрянки.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы в районах Берестового, Покровского, Соледара, Бахмута, Веселой Долины, Майского, Константиновки, Семигорья, Зайцева, Торецка, Нелиповки и Нью-Йорка.

Нанес авиационные удары у Яковлевки, Покровского и Веселой Долины.
В районах Берестового и Нагорного, силами разведывательных групп, оккупанты безуспешно пытались уточнить позиции наших войск.

Штурмом враг частично улучшил тактическое положение по направлениям населенных пунктов Соледар и Вершина. Потерпели неудачу попытки противника провести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Яковлевка, Бахмут и Семигирье. Здесь подразделения врага с потерями отошли.

Напомним

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 40 230 человек, 1742 танков и сотен единиц военной техники.

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