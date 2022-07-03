Рашисти обстріляли два села Харківського районe: троє осіб загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Російські загарбники обстріляли населені пункти Харківського району. 3 людини загинули, 1 жінка отримала поранення. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.
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«Окупанти обстріляли населені пункти Харківського району. Знову страждають мирні жителі та цивільна інфраструктура. Під обстрілами села Дергачівської та Вільхівської територіальних громад», - написав Синєгубов.
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Він зазначив, що за попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги 3 людини загинули, 1 жінка отримала поранення.
Доповнення
В результаті ранкових ракетних обстрілів по Новобаварському та Київському районах Харкова травмовано щонайменше 4 осіб, один чоловік загинув.
Харківська обласна прокуратура показала фото наслідків ранкового ракетного удару по Новобаварському району Харкова.