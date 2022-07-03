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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Рашисти обстріляли два села Харківського районe: троє осіб загинули

Рашисти обстріляли два села Харківського районe: троє осіб загинули

Київ • УНН

 • 110526 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Російські загарбники обстріляли населені пункти Харківського району. 3 людини загинули, 1 жінка отримала поранення. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.

Цитата

«Окупанти обстріляли населені пункти Харківського району. Знову страждають мирні жителі та цивільна інфраструктура. Під обстрілами села Дергачівської та Вільхівської територіальних громад», - написав Синєгубов.

Деталі

Він зазначив, що за попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги 3 людини загинули, 1 жінка отримала поранення.

Доповнення

В результаті ранкових ракетних обстрілів по Новобаварському та Київському районах Харкова травмовано щонайменше 4 осіб, один чоловік загинув.

Харківська обласна прокуратура показала фото наслідків ранкового ракетного удару по Новобаварському району Харкова.

Українські Національні Новини

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