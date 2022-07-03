Ракетний удар по Харкову: прокуратура показала наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Харківська обласна прокуратура показала фото наслідків ранкового ракетного удару по Новобаварському району Харкова, передає УНН.
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"За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - ідеться у повідомленні.
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За даними слідства, 3 липня о 4:00 російські військові здійснили ракетний удар по Новобаварському району міста Харкова.
"Ворожа ракета влучила на територію приватного будинку, отримала поранення власниця - 54-річна жінка", - зазначається в повідомленні.
Крім того, пошкоджено будівлю школи, яка розташована поруч. Глибина воронки становить 6 метрів, ширина - 10.
Додамо
ЗСУ тримають оборонні позиції. На Харківському напрямку окупанти намагаються обороняти раніше зайняті позиції. Обстрілювали із артилерії райони Руської Лозової, Перемоги, Верхнього Салтова, Замулівки, Волобуївки, Питомника, Прудянки.
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