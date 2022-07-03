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Ракетний удар по Харкову: прокуратура показала наслідки

Ракетний удар по Харкову: прокуратура показала наслідки

Київ • УНН

 • 198476 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Харківська обласна прокуратура показала фото наслідків ранкового ракетного удару по Новобаварському району Харкова, передає УНН.

Цитата

"За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, 3 липня о 4:00 російські військові здійснили ракетний удар по Новобаварському району міста Харкова.

"Ворожа ракета влучила на територію приватного будинку, отримала поранення власниця - 54-річна жінка", - зазначається в повідомленні.

Крім того, пошкоджено будівлю школи, яка розташована поруч. Глибина воронки становить 6 метрів, ширина - 10.

Додамо

ЗСУ тримають оборонні позиції. На Харківському напрямку окупанти намагаються обороняти раніше зайняті позиції. Обстрілювали із артилерії райони Руської Лозової, Перемоги, Верхнього Салтова, Замулівки, Волобуївки, Питомника, Прудянки.

Українські військові успішно відбили штурм росіян неподалік Прудянки.

Українські Національні Новини

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