Ракетный удар по Харькову: прокуратура показала последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Харьковская областная прокуратура показала фото последствий утреннего ракетного удара по Новобаварскому району Харькова, передает УНН.
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"При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, 3 июля в 4:00 российские военные нанесли ракетный удар по Новобаварскому району города Харькова.
"Вражеская ракета попала на территорию частного дома, получила ранение владелица – 54-летняя женщина", - отмечается в сообщении.
Кроме того, повреждено здание школы, расположенное рядом. Глубина воронки составляет 6 метров, ширина – 10.
Добавим
ВСУ держат оборонительные позиции. На Харьковском направлении оккупанты пытаются защищать ранее занятые позиции. Обстреливали из артиллерии районы Русской Лозовой, Победы, Верхнего Салтова, Замуловки, Волобуевки, Питомника, Прудянки.
Украинские военные успешно отбили штурм россиян неподалеку от Прудянки.