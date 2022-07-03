Вранці окупанти завдали ракетних ударів по Харкову

Ситуація у Харкові

"Жодного дня без російського терору. Сьогодні харків’яни прокинулися о 4 ранку від ракетних ударів окупантів. Зранку росіяни влучили в один з об’єктів критичної інфраструктури Київського району. Попередньо – постраждалих немає", – написав Синєгубов.

Також ворог вдарив по приватному домоволодінню в Новобаварському районі. У будинку та навчальному закладі, розташованих поруч, від удару вибило вікна. Постраждала власниця будинку – 54 річна жінка. Її госпіталізували до лікарні, стан – середній.

Ситуація у Харківській області

Вчора окупанти обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони.

Фактично весь день завдавали удари по Чугуївщині – горіли господарчі будівлі, гаражі, обстрілювали відкриті території.

Загалом протягом доби у Харкові та області поранення дістало четверо осіб: Харків – 1, Чугуївський район – 2, Харківський район – 1.

Додамо

ЗСУ тримають оборонні позиції. На Харківському напрямку окупанти намагаються обороняти раніше зайняті позиції. Обстрілювали із артилерії райони Руської Лозової, Перемоги, Верхнього Салтова, Замулівки, Волобуївки, Питомника, Прудянки.

Українські військові успішно відбили штурм росіян неподалік Прудянки.