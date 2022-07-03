Утром оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Сегодня утром российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову: попали в объект критической инфраструктуры в Киевском районе и частное домовладение в Новобаварском районе. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
Ситуация в Харькове
"Ни дня без российского террора. Сегодня харьковчане проснулись в 4 утра от ракетных ударов оккупантов. Утром россияне попали в один из объектов критической инфраструктуры Киевского района. Предварительно – пострадавших нет", – написал Синегубов.
Также враг ударил по частному домовладению в Новобаварском районе. В здании и учебном заведении, расположенных рядом, от удара выбило окна. Пострадала владелица дома – 54 летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу, состояние – среднее.
Ситуация в Харьковской области
Вчера оккупанты обстреливали Чугуевский, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы.
Фактически весь день наносили удары по Чугуевщине – горели хозяйственные постройки, гаражи, обстреливали открытые территории.
Всего в сутки в Харькове и области ранения получили четыре человека: Харьков – 1, Чугуевский район – 2, Харьковский район – 1.
Добавим
ВСУ держат оборонительные позиции. На Харьковском направлении оккупанты пытаются защищать ранее занятые позиции. Обстреливали из артиллерии районы Русской Лозовой, Победы, Верхнего Салтова, Замуловки, Волобуевки, Питомника, Прудянки.
Украинские военные успешно отбили штурм россиян неподалеку от Прудянки.