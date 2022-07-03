Рашисты обстреляли два села Харьковского района: три человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Российские захватчики обстреляли населенные пункты Харьковского района. 3 человека погибли, 1 женщина получила ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
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«Оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковского района. Снова страдают мирные жители и гражданская инфраструктура. Под обстрелами села Дергачевской и Ольховской территориальных общин», – написал Синегубов.
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Он отметил, что по предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи 3 человека погибли, 1 женщина получила ранения.
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В результате утренних ракетных обстрелов по Новобаварскому и Киевскому районам Харькова травмированы по меньшей мере 4 человека, один человек погиб.
Харьковская областная прокуратура показала фото последствий утреннего ракетного удара по Новобаварскому району Харькова.