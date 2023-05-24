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рашисти обстріляла три населені пункти Херсонщини, поранено 60-річну жінку

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Російська армія продовжує обстрілювати мирні населені пункти Херсонщини, передає УНН з посиланням на Херсонську ОВА в Telegram.

Деталі

По Бериславу ворог бив з авіації. Зафіксовано влучання в будівлю заводу та гуртожитку освітнього закладу, а також пошкоджено житлові будинки.

Через мінометний обстріл Новотягинки сталася пожежа в приватному будинку. На місці працюють рятувальники.

Армія рф била і по Іванівці. Внаслідок обстрілів поранення дістала 60-річна жінка, її шпиталізували, медики надають постраждалій необхідну допомогу.

Додамо

Протягом минулої доби, 23 травня, росіяни здійснили 64 обстріли, випустивши 271 снаряд по Херсонській області. Через обстріли дві людини загинуло, ще троє дістали поранення.

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