рашисты обстреляли три населенных пункта Херсонщины, ранена 60-летняя женщина

Детали

По Бериславу враг бил из авиации. Зафиксировано попадание в здание завода и общежития образовательного учреждения, а также повреждены жилые дома.

Из-за минометного обстрела Новотягинки произошел пожар в частном доме. На месте работают спасатели.

Армия рф била и по Ивановке. В результате обстрелов ранения получила 60-летняя женщина, ее госпитализировали, медики оказывают пострадавшей необходимую помощь.

Добавим

За прошедшие сутки, 23 мая, россияне совершили 64 обстрела, выпустив 271 снаряд по Херсонской области. Из-за обстрелов два человека погибло, еще трое получили ранения.