рашисты обстреляли три населенных пункта Херсонщины, ранена 60-летняя женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Российская армия продолжает обстреливать мирные населенные пункты Херсонщины, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА в Telegram.
Детали
По Бериславу враг бил из авиации. Зафиксировано попадание в здание завода и общежития образовательного учреждения, а также повреждены жилые дома.
Из-за минометного обстрела Новотягинки произошел пожар в частном доме. На месте работают спасатели.
Армия рф била и по Ивановке. В результате обстрелов ранения получила 60-летняя женщина, ее госпитализировали, медики оказывают пострадавшей необходимую помощь.
Добавим
За прошедшие сутки, 23 мая, россияне совершили 64 обстрела, выпустив 271 снаряд по Херсонской области. Из-за обстрелов два человека погибло, еще трое получили ранения.