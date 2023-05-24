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Херсонська область: окупанти здійснили 64 обстріли, дві людини загинуло

Київ • УНН

 • 406381 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Протягом минулої доби, 23 травня, росіяни здійснили 64 обстріли, випустивши 271 снаряд по Херсонській області. Через обстріли дві людини загинуло, ще троє дістали поранення, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, передає УНН.

Цитата 

"За минулу добу противник здійснив – 64 обстріли, випустивши 271 снаряд з важкої артилерії, "Градів", танків та БПЛА.
Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів (47 снарядів)", - йдеться у повідомленні. 

Деталі 

Зазначається, що вороги поцілили у житлові квартали населених пунктів області та обєкти соціальної інфраструктури в Бериславському районі.

Унаслідок обстрілів дві людини загинули, ще троє дістали поранення.

Також Прокудін повідомив, що з деокупованої Херсонської області евакуювали 91 особу.

Нагадаємо

Вночу було чутно вибухи у Херсоні. 

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