Херсонская область: оккупанты совершили 64 обстрела, два человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. За прошедшие сутки, 23 мая, россияне совершили 64 обстрела, выпустив 271 снаряд по Херсонской области. Из-за обстрелов двое человек погибло, еще трое получили ранения, сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, передает УНН.
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"За минувшие сутки противник совершил – 64 обстрела, выпустив 271 снаряд из тяжелой артиллерии, "Градов", танков и БПЛА.
Город Херсон враг обстрелял 11 раз (47 снарядов)", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что враги попали в жилые кварталы населенных пунктов области и объекты социальной инфраструктуры в Бериславском районе.
В результате обстрелов два человека погибли, еще трое получили ранения.
Также Прокудин сообщил, что из деоккупированной Херсонской области эвакуировали 91 человека.
Напомним
Ночью были слышны взрывы в Херсоне.