Рашисти мають проблеми з комплектуванням підрозділів, які штурмують Донеччину та Луганщину – Генштаб

Цитата

«Противник має суттєві проблеми з комплектуванням підрозділів, що здійснюють штурмові дії на територіях Донецької та Луганської областей», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомляв, що основною метою російського окупаційного командування на даному етапі так званої “спецоперації” все ще залишається вихід на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини.