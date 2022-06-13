Рашисти мають проблеми з комплектуванням підрозділів, які штурмують Донеччину та Луганщину – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Російські окупаційні війська мають суттєві проблеми з комплектуванням підрозділів, що здійснюють штурмові дії на територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
«Противник має суттєві проблеми з комплектуванням підрозділів, що здійснюють штурмові дії на територіях Донецької та Луганської областей», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомляв, що основною метою російського окупаційного командування на даному етапі так званої “спецоперації” все ще залишається вихід на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини.