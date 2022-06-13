Міноборони: рашисти все ще намагаються вийти на адмінкордони Донеччини і Луганщини, застосовують тактику часів Другої світової

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“У місті Сєвєродонецьк тривають вуличні бої, командування ворога не рахується з втратами, та намагається захопити якомога більше території України. Російські війська продовжують застосовувати тактику ще з часів Другої світової війни, основним здобутком вважаючи оточення українських військ і захоплення нових територій”, — повідомив Мотузяник.

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З його слів, особливого значення ворог надає досягненню значної переваги, особливо в артилерії і бронетехніці, практично не застосовуючи маневри піхоти.

Так, про це свідчить аналіз повідомлень, зокрема про хід бойових дій у міській забудові міста Сєвєродонецьк, де окупанти несуть значні втрати в піхотних підрозділах росгвардії та збройних силах росії і просуваються лише застосовуючи штурмову авіацію.

“Основною метою російського командування на даному етапі все ще залишається вихід на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини, забезпечення стійкості сухопутного коридору між Ростовською областю і тимчасово окупованим росією Кримом, а також блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря”, — повідомив речник.

Нагадаємо

Російські окупанти контролюють 70% Сєвєродонецька. Наразі запеклі бої тривають за кожний дім.