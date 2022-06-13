Минобороны: рашисты все еще пытаются выйти на админграницы Донбасса и Луганщины, применяют тактику времен Второй мировой
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Основной целью российского оккупационного командования на данном этапе так называемой “спецоперации” все еще остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил на брифинге в понедельник спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
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“В городе Северодонецк продолжаются уличные бои, командование врага не считается с потерями, и пытается захватить как можно больше территории Украины. Российские войска продолжают применять тактику еще с времен Второй мировой войны, основным достижением считая оцепление украинских войск и захват новых территорий”, — сообщил Мотузяник.
Детали
Из его слов, особое значение враг придает достижению значительного преимущества, особенно в артиллерии и бронетехнике, практически не применяя маневры пехоты.
Так, об этом свидетельствует анализ сообщений, в частности о ходе боевых действий в городской застройке города Северодонецк, где оккупанты несут значительные потери в пехотных подразделениях росгвардии и вооруженных силах россии и продвигаются только применяя штурмовую авиацию.
“Основной целью российского командования на данном этапе все еще остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, обеспечение устойчивости сухопутного коридора между Ростовской областью и временно оккупированным россией Крымом, а также блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря”, — сообщил пресс-секретарь.
Напомним
Российские оккупанты контролируют 70% Северодонецка. Сейчас ожесточенные бои продолжаются за каждый дом.