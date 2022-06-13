Рашисты испытывают проблемы с комплектованием подразделений, что штурмуют Донецкую и Луганскую области – Генштаб

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«Противник имеет существенные проблемы с комплектованием подразделений, которые совершают штурмовые действия на территориях Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.

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Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык сообщал, что основной целью российского оккупационного командования на данном этапе так называемой “спецоперации” все еще остается выход на административные границы Донбасса и Луганской области.