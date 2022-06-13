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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 60428 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 54760 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рашисты испытывают проблемы с комплектованием подразделений, что штурмуют Донецкую и Луганскую области – Генштаб

Киев • УНН

 • 157654 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Российские оккупационные войска испытывают существенные проблемы с комплектованием подразделений, совершающих штурмовые действия на территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«Противник имеет существенные проблемы с комплектованием подразделений, которые совершают штурмовые действия на территориях Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.

Дополнение

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык сообщал, что основной целью российского оккупационного командования на данном этапе так называемой “спецоперации” все еще остается выход на административные границы Донбасса и Луганской области.

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