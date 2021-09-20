Rapid Trident-2021: сьогодні в Україні старт навчань з військовими НАТО

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"Українсько-американські навчання Rapid Trident – 2021, у яких візьмуть участь 6000 військовослужбовців з 15 країн-партнерів, розпочинаються 20 вересня на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Для участі у навчаннях успішно завершено перекидання одного з підрозділів служби правопорядку Збройних сил України повітряним способом на літаку Іл-76МД.

За повідомленням, напередодні на полігоні у Яворівському районі на Львівщині, зокрема, танкові та артилерійські підрозділи з ЗСУ тренувалися вести активну оборону та відпрацьовували тактику наступальних дій. До проведення навчань Rapid Trident – 2021, як вказано, готові й іноземні партнери, у тому числі військовослужбовці 81-а бригади бойової групи "Страйкер" Нацгвардії штату Вашингтон США (81st Stryker Brigade Combat Team).

Доповнення

У лютому Президент Володимир Зеленський дозволив допустити у 2021 році на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях у рамках військового співробітництва підрозділи збройних сил США, інших держав - членів НАТО та держав - учасниць програми "Партнерство заради миру" - до 3000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 10 літаків і вертольотів на строк до 25 діб у рамках українсько-американського навчання "Репід Трайдент - 2021".

Загальна чисельність учасників навчання, передбачена указом, до 5500 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 15 літаків і вертольотів. Від ЗСУ до 2500 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 5 літаків і вертольотів. Від збройних сил США до 1000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 5 літаків і вертольотів. Від збройних сил інших держав - членів НАТО та держав - учасниць програми "Партнерство заради миру" до 2000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 5 літаків і вертольотів.