Ранковий удар по Харкову: відомо про чотирьох поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Через ранковий ворожий удар по Харкову відомо про чотирьох поранених, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"За попередніми даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок удару отримали легкі ушкодження 4 людини", - написав Синєгубов у Telegram.
Медики надають всю необхідну допомогу.
Доповнення
9 липня по житловому району Харкова окупанти завдали, попередньо, ракетного удару.