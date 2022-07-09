Утренний удар по Харькову: известно о четырех раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Из-за утреннего вражеского удара по Харькову известно о четырех раненых, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"По предварительным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате удара получили легкие повреждения 4 человека", - написал Синегубов в Telegram.
Медики оказывают всю необходимую помощь.
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9 июля по жилому району Харькова оккупанты нанесли, предварительно, ракетный удар.