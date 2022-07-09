Ранковий удар по Харкову: кількох цивільних госпіталізували, серед них є дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Через ранковий ворожий удар по Харкову госпіталізовано трьох поранених, ще чотири людини отримали медичну допомогу на місці, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Троє цивільних, серед них одна дитина, госпіталізовані до медичних установ. Ще 4 людям медики надали допомогу на місці", - повідомив Синєгубов у Telegram.
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9 липня по житловому району Харкова окупанти завдали, попередньо, ракетного удару.