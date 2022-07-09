Утренний удар по Харькову: нескольких гражданских госпитализировали, среди них есть ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Из-за утреннего вражеского удара по Харькову госпитализированы трое раненых, еще четыре человека получили медицинскую помощь на месте, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Три гражданских, среди них один ребенок, госпитализированы в медицинские учреждения. Еще 4 людям медики оказали помощь на месте", - сообщил Синегубов в Telegram.
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9 июля по жилому району Харькова оккупанты нанесли, предварительно, ракетный удар.