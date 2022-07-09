Утренний удар по Харькову: нескольких гражданских госпитализировали, среди них есть ребенок

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"Три гражданских, среди них один ребенок, госпитализированы в медицинские учреждения. Еще 4 людям медики оказали помощь на месте", - сообщил Синегубов в Telegram.

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9 июля по жилому району Харькова оккупанты нанесли, предварительно, ракетный удар.