Ранкові затори у Києві: на яких вулицях "тягнучка"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Станом на 8:15 четверга, 18 березня, на декількох мостах та вулицях Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Деталі
Рух на всіх мостах, окрім Дарницького, а саме — Північному, Південному, Патона та Метро, ускладнено в напрямку правого берега.
На правому березі Києва частково ускладнено рух проспектом Героїв Сталінграда, вулицях Полярна, Богатирська, Вишгородська, Олени Теліги, Автозаводська.
Ускладнено рух Набережним шосе, Володимирським узвозом, на вулиці Січових Стрільців, Повітрофлотським проспектом, проспектом Перемоги, проспектом Любомира Гузара, на вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Миколи Грінченка.
На лівому березі ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом.
Доповнення
За прогнозами синоптиків, 18 березня у Києві хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг (вдень місцями). Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.
У Київській області невеликий мокрий сніг (вдень місцями). Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 1-6° тепла.