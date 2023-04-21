"Рамштайн-11": Резніков перед засіданням переговорив з головою Пентагону
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном перед засіданням Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, про що повідомив голова Пентагону у Twitter, пише УНН.
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"Завжди приємно спілкуватися з моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим", - вказав Остін.
"Протягом минулого року члени Контактної групи з питань оборони України надали величезні можливості Україні. Ми підтримуватимемо їх стільки, скільки потрібно", - надіслав меседж голова Пентагону.
Доповнення
Зустріч Контактної групи з питань оборони України, відома як "Рамштайн", відбудеться на однойменній авіабазі у Німеччині 21 квітня.
Перед засіданням Президент Володимир Зеленський вказував, що деякі рішення на засіданні у форматі "Рамштайн" треба пришвидшувати, щоб відповідна зброя, яка посилить українську армію на полі бою, прийшла раніше.
It’s always a pleasure to speak with my good friend & counterpart @oleksiireznikov. Over the past year, members of the Ukraine Defense Contact Group have provided tremendous capabilities to Ukraine. We will support them for as long as it takes. pic.twitter.com/SlEbwehOr3— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) April 21, 2023